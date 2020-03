À quoi pensait le pilote de cet avion avant d'atterrir?

Les passagers de son avion n'y ont vu que du feu. Et pourtant, le pilote aux commandes du vol LH350 a effectué, de façon volontaire ou non, une manœuvre «phallique», mardi, lors de l'atterrissage de son avion sur le tarmac de l'aéroport de Brême, en Allemagne.

Cependant, il n'a connu sa vraie heure de gloire qu'après le tweet de Flight radar, qui répertorie les trajets de tous les vols commerciaux. Le compte a ainsi mentionné, image de pénis à l'appui: «LH350 a atterri lors de la deuxième tentative d'atterrissage».

Ce «pénis dans le ciel» a suscité de nombreux commentaires sarcastiques sur Twitter, comme le relève The Independent. On a notamment pu lire: «Qui a dit que les Allemands n'avaient pas le sens de l'humour?» ou «Faire atterrir un avion est plus DUR que ce qu'on pense».

(L'essentiel/utes)