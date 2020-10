Facebook censure des oignons «trop sexy»

Samedi dernier, quelle n'a pas été la surprise de Gaze Seed Co. de découvrir que Facebook avait bloqué une de ces publications vantant ses beaux oignons, jugeant la photo «ouvertement sexuelle». Le directeur de l'entreprise canadienne préfère en sourire et avance une explication: «Je suppose que quelque chose dans les deux formes rondes [des oignons] pourrait être interprétée comme des seins ou quelque chose comme ça». Slate relève que «le texte au-dessus de l'annonce, décrivant l'oignon comme étant "extrêmement sucré, doux et gros", a peut-être été fatal à la publication». Facebook a admis son erreur et a réautorisé la publication de la photo en question.

C'est en tous cas la preuve que le réseau social peine toujours à faire correctement le ménage dans les millions de publications postées chaque jour. Il supprime en effet de nombreuses photos tout à fait banales mais laisse des milliers de messages à caractère haineux. Une faille que le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, admet, indiquant qu'il est «beaucoup plus facile de créer un système d'IA capable de détecter un téton que de déterminer ce qu'est un discours de haine».

(mc/L'essentiel)