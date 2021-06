Son petit tableau de Bowie vaut des milliers d'euros

Estimée entre 9 000 et 12 000 dollars canadiens (6 000 à 8 100 euros), l'œuvre, un tableau de 20 x 25 cm représentant un portrait de profil, dépassait les 17 000 dollars quelques heures après le lancement de la vente en ligne qui doit s'achever le jeudi 24 juin. D'abord vendue en 2001 sur un site Internet consacré au chanteur britannique, le tableau intitulé DHead XLVI s'était retrouvé dans un magasin caritatif de l'Ontario, où un anonyme l'a acheté pour la somme de 5 dollars (3,38 euros). C'est cet heureux acheteur qui a ensuite contacté la maison de vente aux enchères.

«L'œuvre a été peinte entre 1995 et 1997 dans le cadre d'une série de portraits par David Bowie (appelés Dead Heads ou DHeads)», qui représentait l'artiste lui-même ou des proches, a expliqué Rob Cowley, président de la maison d'enchères Cowley Abbott en charge de la vente. «Elle est signée et datée 1997 au verso». L'œuvre représente sur un fond rouge et bleu un visage de profil dont les traits sont manquants.

Les tableaux de David Bowie se retrouvent rarement sous le marteau et c'est la première fois qu'une de ses œuvres est vendue aux enchères au Canada, selon M. Cowley. «Nous étions très heureux de découvrir que l'œuvre d'art était originale et authentique. Nous sommes fans du travail de David Bowie et c'est très excitant d'apporter une œuvre de lui sur le marché», a-t-il expliqué.

Caméléon du rock, David Bowie a vendu près de 140 millions d'albums au cours de sa carrière. Touche-à-tout visionnaire, il aura eu une influence incontestée dans le milieu de la musique, du cinéma, de la mode et de l'art. Il est décédé d'un cancer le 10 janvier 2016, deux jours après son 69e anniversaire.

(L'essentiel/AFP)