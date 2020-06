Il fait le malin, le verre du pont suspendu se fissure

Le plus grand pont suspendu pédestre des États-Unis a dû être brièvement fermé lundi, à cause de l’indiscipline d’un visiteur. Long de 210 mètres, le SkyBridge de Gatlinburg (Tennessee) est doté de trois parcelles en verre placées en son centre. Elles permettent aux touristes de contempler les 42 mètres de vide qui les séparent du sol.

Faisant fi du règlement interdisant de courir et de sauter, un visiteur a tenté un «plongeon façon baseball» sur les panneaux de verre, raconte CNN. Mauvaise idée: «Lors de l’impact, un objet métallique sur les vêtements du client a ébréché le verre, ce qui a provoqué des fissures visibles dans la couche supérieure protectrice d’un panneau», ont indiqué les responsables du parc, dans un communiqué.

