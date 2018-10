A peine marié, le détenu se lâche dans la chapelle

«Nous sommes au courant de l'incident et une enquête est en cours. Ce comportement est inacceptable et quiconque sera jugé responsable devra faire face aux conséquences.» Le département des corrections de l'Etat de New York ne rigole pas avec les détenus indisciplinés. Mardi dernier, un prisonnier qui venait de se marier dans une chapelle de la prison de Rikers Island a été filmé en train de passer du bon temps avec sa nouvelle épouse. Les images de vidéosurveillance montrent en effet la jeune femme faire une fellation à son partenaire.

Selon le New York Daily News, plusieurs mariages de détenus étaient organisés ce jour-là. Quand cela arrive, le personnel pénitentiaire escorte les prisonniers et leur compagne jusqu'à la chapelle, puis vers leur cellule. Les cérémonies, étroitement surveillées, ne durent que quelques minutes. En principe, les mariés n'ont le droit de s'échanger qu'un baiser une fois leur union scellée.

Ce n'est pas la première fois, et certainement pas la dernière, que les prisons new-yorkaises déplorent des dérapages dans leurs murs. En juillet dernier, la ville avait ouvert une enquête visant à déterminer comment une visiteuse était parvenue à faire l'amour avec un détenu du Manhattan Detention Complex sans attirer l'attention des gardiens. En juin 2017, une femme avait par ailleurs été filmée en train de faire une gâterie à un prisonnier à Rikers Island. Le personnel avait admis n'avoir rien remarqué.

(L'essentiel/joc)