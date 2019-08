Pour 500 dollars, des pâtes à vie et à volonté

Pour les aficionados des spaghetti bolognaises et des tagliatelles à la carbonara, la chaîne américaine de restaurants Olive Garden a une offre alléchante: des pâtes à vie et à volonté pour 500 dollars (447 euros environ). Le «pasta pass», qui promet aussi de la soupe, de la salade et des gressins en illimité, sera réservé à 50 personnes.

Il sera mis en vente le 15 août en même temps que 24 000 cartes à 100 dollars pour des pâtes à satiété pendant neuf semaines. Les pass devraient filer rapidement, Olive Garden ne prévoyant qu'une fenêtre de 30 minutes ou «jusqu'à ce que tout soit vendu» pour tenter sa chance. La chaîne a même prévu une «salle d'attente en ligne».

À 500 dollars, le pass devrait être rentabilisé au bout de 45 visites dans un des quelque 800 restaurants Olive Garden aux États-Unis, des établissements souvent installés dans des zones commerciales.

(L'essentiel/afp)