Un fan veut faire entrer Johnny au Panthéon

Voltaire, Victor Hugo, Jean Jaurès, Marie Curie, plus récemment Simone Veil, survivante de l'holocauste et symbole du féminisme. Et bientôt Johnny Hallyday? Un admirateur du chanteur décédé le 5 décembre 2017 souhaite en tout cas qu'il soit inhumé au Panthéon. Pour que son rêve se réalise, Pierre Regottaz s'apprête à lancer une pétition nationale, révèle Closer.

Outre le fait de rendre hommage à son idole, ce professeur d'histoire à la retraite voit un côté pratique à l'entrée au Panthéon du Taulier. «C'est à Paris et c'est beaucoup moins loin que Saint-Barth et plus accessible à des millions de Français qui ne pourront jamais aller à des milliers de kilomètres se recueillir sur la tombe de celui qui a accompagné leur vie en chansons pendant plus de cinquante ans», a-t-il dit au magazine.

S'il sait que sa démarche peut faire sourire, Pierre Regottaz a bon espoir de réussir à convaincre «des milliers, voire des millions» de personnes de signer sa pétition, qu'il enverra ensuite au président de la République. C'est en effet Emmanuel Macron qui choisira s'il veut que Johnny soit inhumé au Panthéon ou reste à Saint-Barth.

À noter que Monsieur Regottaz n'est pas le premier à avoir eu cette idée de pétition pour faire entrer son idole au Panthéon, mais les autres ont échoué... Le retraité n'en est cependant pas à son coup d'essai: c'est grâce à lui qu'une statue géante de l'interprète de «Allumer le feu» a été construite dans un petit village en Ardèche.

