Les ébats de hérissons gênent les habitants

Le numéro d'appel d'urgence allemand (le 110) est pris d'assaut ces derniers temps pour de nombreuses plaintes de perturbations nocturnes. Les habitants attribuent généralement ce bruit à des voisins dont les relations sexuelles sont beaucoup trop bruyantes. D'autres qualifient ces bruits proches des cris de détresse d'animaux blessés. Mais la police allemande a levé le voile sur cette affaire, ces tapages nocturnes sont issus des ébats de hérissons.

Comme le révèle le média britannique The Guardian, la police d’Augsbourg a récemment été appelée dans une école primaire une nuit après que des bruits suspects avaient été entendus dans la cour de récréation et qu’une lumière de sécurité avait été activée. Ce n’est que lorsque le gardien a été traîné hors de son lit et que plusieurs policiers ont inspecté le site que les coupables ont été découverts. C'était une paire de hérissons s’accouplant activement. «Les bruits suspects ont rapidement été épinglés sur un couple de hérissons au beau milieu d'un rituel d'accouplement», est-il écrit dans un rapport de police intitulé «Intrus piquants», ajoutant que les hérissons n'étaient pas dérangés.

Des bruits semblables aux humains

L'incident n'était pas isolé. Selon le magazine allemand Der Spiegel, la police est fréquemment appelée pendant les mois d'été pour faire face à des plaintes similaires. Il signale que les hérissons font partie des animaux nocturnes les plus bruyants, concurrençant les cigales, les grenouilles et les crevettes caridiennes.

Les hérissons sont capables de produire une gamme de sons allant du calme silencieux au grondement, grondement, ronronnement, sifflement, cliquetis et même hurlements, ce qui les amène parfois à se prendre pour des humains agités ou en détresse. Selon un expert en hérisson de la faculté de médecine vétérinaire de l'Université Ludwig Maximilian de Munich, «les hérissons grondent bruyamment pendant le rituel d'accouplement qui dure des heures et les hommes font le plus de bruit». Pour les non-experts, leurs bruits sont souvent impossibles à distinguer des humains.

Hier soir, un drôle de bruit m’a attiré dehors... quand tout à coup !



???????? #hérisson pic.twitter.com/AiJX7loEzK — Audrey Couleau (@AudreyCouleau) August 4, 2019

Des récidivistes

Les incidents sont devenus un fourrage assez régulier pour la presse locale et nationale. À Erlangen, en 2016, un homme a signalé un fort bruit d'étouffement provenant de sous les escaliers menant à sa maison, qui provenait d'un couple de hérissons.

Un rapport de police de Düsseldorf datant de 2003 indiquait qu'un appel à «des bruits de frappe puissants dans un jardin» avait conduit les inspecteurs à trouver «deux hérissons qui s'amusaient et qui, dans quelques semaines auront une progéniture».

Le personnel des services d'urgence allemand a pris conseil auprès d'experts en hérisson qui les ont exhortés à ne pas déranger leurs animaux, notamment parce que les populations urbaines de hérissons ont considérablement diminué ces dernières années et sont menacées. La lampe torche effraie les animaux et rompt souvent l'accouplement, mais une observation silencieuse ne les dérangera généralement pas.

