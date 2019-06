Une poupée sexuelle qui a des airs de... son ex

De la musique, un parfum ou un vêtement, nombreux sont les moyens de garder une bribe de souvenir d'une ex-conquête. Cependant, certains vont parfois un peu plus loin. C'est le cas d'un millionnaire qui a décidé de faire l'acquisition d'une poupée sexuelle à l'image de son ex-épouse. C'est sur la plateforme d'achat en ligne HushHush que l'homme a formulé sa «demande inhabituelle», comme il la décrit lui-même.

Dans son courrier, il explique que son ex l'a quitté en 2017, après 35 ans passés ensemble. Cette dernière affirmait ne plus avoir de sentiments pour lui. L'homme se dit désespéré et dépourvu d'autres solutions. Bien que cela puisse sembler quelque peu effrayant au premier abord, l'homme explique que sa femme était la seule avec qui il aie jamais couché et qu'il ne se voit donc pas avoir des relations intimes avec une autre personne. De plus, il précise avoir rencontré son ex avant de gagner autant d'argent. Il aurait par conséquent du mal à faire confiance à une autre femme.

«Se blottir le plus près possible»

Il ajoute qu'il ne pense pas avoir des relations sexuelles complètes avec la poupée, mais plutôt vouloir «se blottir le plus près possible de celle-ci». Les spécifications demandées quant à la poupée sont les suivantes: elle doit avoir les mêmes cheveux auburn que son ex et être hyper réaliste. L'homme raconte avoir déjà cherché un exemplaire ressemblant sans succès. Le millionnaire se dit heureux de pouvoir fournir des centaines de clichés afin d'aider le fabricant à reproduire une poupée fidèle à ses critères.

Il affirme également que l'argent n'est pas un problème pour autant que l'apparence de la poupée satisfasse ses attentes. Cette demande pourrait bien être traitée par la société britannique de jouets sexuels Sex Doll Official qui confectionne des poupées sexuelles pour veufs. La fondatrice de l'entreprise a même été invitée sur le plateau de l'émission «This Morning» afin d'en faire la promotion.

Néanmoins, avant d'user de l'image d'une personne, il convient d'avoir son consentement au préalable. Et si cela ne semble pas être un problème pour Sex Doll Official, puisque l'on reproduit l'apparence d'individus décédés, ce n'est pas le cas ici. La question du droit à l'image en matière de sexualité devrait se poser davantage au cours des prochaines années à mesure que les poupées gagneront en popularité.

