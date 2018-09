Vingt tonnes de tour Eiffel miniatures saisies

Après des écoutes et des surveillances, les enquêteurs de la sous-direction de la lutte contre l'immigration irrégulière (SDLII) de la préfecture de Paris ont démantelé ce réseau «très structuré», dirigé par trois grossistes chinois, gérants de magasins à Paris et Aubervilliers.

Quatre «intermédiaires» et deux vendeurs à la sauvette, «d'origine africaine» et en situation irrégulière, ont également été interpellés et placés en garde à vue, selon la source policière. Plus de 1 000 cartons, soit un total de 20 tonnes de tour Eiffel miniatures, ont été saisis lors des perquisitions dans deux boxes de stockage à Charenton-le-Pont (Val-de-Marne) et Clichy (Hauts-de-Seine) et trois magasins.

(L'essentiel/afp)