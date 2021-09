Un ado se coince un câble USB dans le pénis

On ne l’y reprendra pas à deux fois. Un Britannique de 15 ans a eu l’étrange idée d’essayer de mesurer la longueur de son pénis avec un câble USB. L’expérience a viré au désastre: le dispositif est resté coincé dans le sexe de l’adolescent. Le malheureux a tenté de le retirer lui-même, mais les deux extrémités du câble sont restées suspendues à l’extérieur de son membre. Le jeune homme commençant à uriner du sang, ses parents l’ont emmené aux urgences.

Le personnel de l’hôpital n’a rien pu faire pour le patient, qui a dû être transféré à l’University College Hospital à Londres. Arrivé sur place, l’adolescent a demandé à être examiné sans la présence de sa mère. C’est à ce moment-là qu’il a avoué aux médecins avoir essayé de mesurer son pénis avec le câble, explique le site ScienceDirect. Lors de l’opération, les chirurgiens ont dû inciser la zone située entre les organes génitaux et l’anus afin de retirer le câble.

Ils ont ainsi pu retirer la partie nouée du câble à travers l’incision, avant de retirer les parties restantes du câble. Le patient a pu rentrer chez lui dès le lendemain de l’intervention. Les experts ont estimé que l’adolescent ne présentait aucun trouble psychiatrique et que sa «curiosité sexuelle» avait provoqué une «urgence urologique compliquée». Le jeune homme a fait des radios deux semaines plus tard et devra être régulièrement surveillé.

(L'essentiel/joc)