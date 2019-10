Decathlon se paie la tête du magazine «Vogue»

Ça balance pas mal du côté de Decathlon. Mercredi, la marque française spécialisée dans le sport s’en est prise à Vogue France en retweetant un article du magazine de mode intitulé: «Voici les équipements de running qu’il vous faut pour vos prochains entraînements dans le froid». Ce sujet est accompagné d’une photo d’une mannequin en talons compensés, body échancré et coupe-vent crop top. Decathlon a commenté avec ironie: «Vous êtes sûrs?».

Une manière de dire que la rédaction de Vogue n’y connaît rien au sport et qu’elle est décalée de la réalité. Car, effectivement, personne ne court en talons et à moitié nu quand il fait froid (ni quand il fait chaud, d'ailleurs). La bombe est lâchée: plus de 41 000 likes et 11 000 retweets. Il y a d'un côté les partisans de la marque qui épuisent la blague jusqu'à la moelle, et de l'autre, les partisans de Vogue qui calment les premiers.

Comme le relèvent plusieurs internautes, le sujet parle de la marque suisse On Running. «Ce sont des vêtements chers et de qualité pour courir qui ne ressemblent pas du tout à la photo postée par "Vogue"», explique un internaute. Il faut en effet cliquer sur le lien de l’article pour découvrir qu’il s’agit d’un sujet consacré à cette marque appréciée dans le monde de la course à pied. Un autre lecteur confirme: «C’est juste une photo de couverture artistique. L’article propose d’acheter des vêtements plus classiques». En effet, il arrive souvent qu'un magazine utilise un cliché en une de son sujet qui ne colle pas forcément au contenu.

(L'essentiel/Marie-Adèle Copin)