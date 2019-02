Bloqués après des câlins dans l'auto d'un inconnu

Un jeune couple d'amants a vécu une fâcheuse mésaventure à Munich. Cherchant un endroit confortable pour faire des galipettes après une soirée en discothèque dimanche soir, les deux tourtereaux se sont glissés dans une voiture qui n'était pas verrouillée dans le centre-ville. Mal leur en a pris.

En effet, l'excitation est très vite retombée quand les amants ont réalisé qu'ils étaient coincés à l'intérieur. Impossible d'ouvrir les portes sans les clés du propriétaire. Dans leur détresse, ils ont alors décidé d'alerter la police. Celle-ci a fait appel aux pompiers pour libérer le couple.

La police, ironique, a raconté l'incident sur Twitter avec les hashtags #Quandçapresse et #caravanoflove. Elle n'a pas précisé en revanche ce qu'il était advenu du couple. «Nous ne savons pas non plus si nous pourrons faire un rapport dans neuf mois», a plaisanté un porte-parole. Quant au véhicule, il a dû être remorqué et amené au garage. En effet, les portes ne pouvaient plus être fermées après la libération des amoureux.

#wennspressiert: Ein Pärchen auf der Suche nach lauschigem Plätzchen. Wird bei einem am Strassenrand parkenden unverschlossenen VAN fündig. So weit - so gut. Kommen aus dem Pkw nicht mehr raus. Die @BFMuenchen und wir werden gerufen und befreien die beiden. #caravanoflovepic.twitter.com/lftHyQRWxm– Polizei München (@PolizeiMuenchen) 11 février 2019

(L'essentiel/cht/ats)