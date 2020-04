Une sirène de film d'horreur en guise de couvre-​​feu

La police de la ville de Crowley en Louisiane a utilisé la sirène des films #AmericanNightmare (The Purge) pour annoncer le couvre-feu.????



Les policiers ont déclaré par la suite qu'ils ignoraient tout de cette sirène et qu'ils ne l'utiliseraient plus. pic.twitter.com/hqfPeFgKng — Infos Séries (@SeriesUpdateFR) April 8, 2020

Comme dans beaucoup d'autres États américains, les autorités de Louisiane ont imposé un couvre-feu afin de lutter contre la propagation du Covid-19. Ainsi, les citoyens ne sont pas autorisés à sortir de leur lieu de résidence entre 21 heures et 6 heures du matin. Pour dissuader tout envie de défier les autorités, les forces de l'ordre de la petite ville de Crowley, ont décidé d'employer les grands (et douteux) moyens: chaque soir des voitures patrouillent dans les rues et diffusent, à l'aide d'un haut parleur, la musique du film d'horreur «The Purge».

Et le synopsis du long-métrage, sorti en 2013, fait plutôt froid dans le dos: dans une Amérique rongée par une criminalité débridée et des prisons surpeuplées, le gouvernement a donné son accord pour qu'une fois par an, pendant 12 heures, toutes activités criminelles, meurtres inclus, soient légalisées. La police ne peut intervenir et les hôpitaux suspendent leurs services. Une nuit durant, les citoyens sont à même de définir leurs propres règles et de faire leur propre loi, sans avoir à craindre de sanctions. Et c'est la sirène qui retentit dans le film pour marquer le début de cette nuit où tout les coups sont permis qui est diffusée chaque soir dans la petite ville.

Interrogé par les médias locaux, le chef de la police locale a déclaré qu'il ne savait pas lui-même que cette alarme était associée à un film d'épouvante. En présentant ses plus plates excuses, il a promis, le 8 avril 2020, que lui et ses équipes utiliseront désormais d'autres moyens pour annoncer le couvre-feu.

Residents of a Louisiana Parish issued complaints last week after police signaled the start of a mandatory curfew by blasting a siren similar to one featured in the dystopian film franchise, "The Purge."#MondayMorning— ???? (@packetwrench) April 6, 2020

(L'essentiel/szu)