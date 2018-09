Voici la plus haute tour en bois du monde

Située près d'un lac dont elle porte le nom, à une centaine de kilomètres au nord d'Oslo, la «tour de Mjøs», qui a reçu sa dernière poutre hissée par une grue cette semaine, compte 18 étages. Le choix du matériau permet de réduire les émissions de CO2 par rapport à un immeuble en béton, selon les promoteurs. «Construire en bois, c'est aider à respirer dans un monde meilleur», a déclaré dans un communiqué l'homme d'affaires Arthur Buchardt, qui dit avoir lancé le projet en s'inspirant de l'accord de Paris sur le changement climatique.

#Mjøstårnet er et av de sikreste byggene langs Mjøsa, og vil tåle selv en omfattende brann, sier Even Andersen. Han er brannrådgiver i @SwecoNorge, selskapet som har ansvar for brannsikkerheten i bygget: https://t.co/fUQbvpfxlZ #NewNordicHeights #TallTimberBuilding #FireSafety pic.twitter.com/qq7MWdPmpe — Moelven (@moelven) 5 juin 2018

Pour désarmer d'éventuelles craintes, les maîtres d’œuvre assurent que l'édifice est conçu pour résister à un incendie: comme des souches impossibles à enflammer sans fagot, un départ de feu ne ferait, selon eux, que carboniser superficiellement les épaisses poutres en bois lamellé-collé, sans les embraser. À son ouverture prévue en mars 2019, la tour éclipsera les 49 mètres de Treet («l'arbre» en norvégien), un bâtiment également situé en Norvège à Bergen et détenteur actuel du record.

Hoje terminaram de construir o maior prédio de madeira do mundo, o Mjøstårnet (obrigado ctrl + c) na Noruega com aproximadamente 85m de altura pic.twitter.com/PR304W8mgy — Falling Block Simulator 1989 (@kappaerikka) 4 septembre 2018

D'autres projets dans les cartons

Comprenant appartements, piscine intérieure, hôtel, bureaux, restaurant et espaces communs, le nouvel édifice devait initialement se dresser à 81 mètres de hauteur mais a finalement pris quelques mètres supplémentaires avec l'installation d'une pergola au sommet. Incidemment, cet ajout lui permettra de légèrement dépasser un autre bâtiment en cours de construction, la tour HoHo à Vienne qui culminera à 84 mètres de hauteur.

Contrairement au bâtiment norvégien intégralement en bois, l'édifice autrichien a une structure hybride mêlant du bois (76%) et autres matériaux. Selon le CTBUH, une ONG spécialisée dans le design urbain durable, d'autres projets encore plus ambitieux ont été avancés, tels que la tour Baobab à Paris (120 mètres) - qui n'a finalement pas été retenue par la mairie - et l'Abebe Court Tower à Lagos (87 mètres), encore dans les cartons.

