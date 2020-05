Carrière déjà terminée pour Nadal

Ce n’est vraiment pas bien de nous faire ça, au saut du lit. Les premiers mots que l’on a lu au réveil en naviguant sur la Toile? «Annonce de la retraite de Nadal». Sur le moment, stupeur. Et puis on a vu l’article en question, juste en-dessous. Et là, on a un peu soufflé quand même. Même si c’est rude pour l’animal…

Le poulain en question, âgé de trois ans et proche des 600 kg, s’était rendu célèbre début mai en remportant le Derby de l'Arkansas (États-Unis) dans sa série. Sa quatrième victoire en autant de courses, toutes sur «dirt», une surface proche de la terre battue... Mais jeudi, il a été victime d'une fracture à la jambe avant gauche à l’entraînement à Santa Anita, dans la banlieue de Los Angeles. Sa courte carrière est donc déjà terminée.

«L’intervention chirurgicale a nécessité deux vis. Il va désormais devenir un étalon, a réagi son co-propriétaire George Bolton pour «Bloodhorse». C'est très triste, évidemment. Il se retire invaincu. Il se retire, Dieu merci, sur une récupération qui sera bientôt effective. Et il nous a donné quatre grandes courses».

(L'essentiel)