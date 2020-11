Le mot de Trump à Biden s'il quittait la Maison-​​Blanche

Here’s the note President George HW Bush left for President Clinton in 1993. “You will be OUR President when you read this note. I wish you well.” #Election2020 pic.twitter.com/czT5zOhsFA — John Nosta (@JohnNosta) November 5, 2020

20 janvier 1993. Battu par Bill Clinton, George HW Bush remet les clés de la Maison-Blanche à son adversaire démocrate. Comme le veut la tradition, le président sortant laisse une lettre à son successeur. Exhumée par John Nosta, un critique américain, cette missive met en lumière une atmosphère apaisée, à mille lieues de la confusion régnant actuellement sur l’élection présidentielle.

«Vous serez notre président quand vous lirez cette note. Je vous souhaite bonne chance. Je souhaite bonne chance à votre famille. Votre succès maintenant est le succès de notre pays. Je vous soutiens de toutes mes forces», avait écrit le républicain à son rival.

Après une campagne d’une agressivité jamais vue et une élection présidentielle extrêmement chaotique, une victoire de Joe Biden semble se dessiner. On imagine alors très mal Donald Trump laisser ce type de message d’encouragement à son successeur, à qui il est en train de livrer une guerre sans merci. Les internautes ont essayé d’imaginer ce à quoi ressemblerait le souvenir laissé par le républicain à son rival.

Wow, classy!! Never thought someone could make the Bushs look like the lesser of evils! If Trump left a note: pic.twitter.com/yfHHT85vmg — Eddie Carrillo (@EddieC_89) November 5, 2020

They have secured a copy of the draft note Trump is planning to leave Biden. pic.twitter.com/J1fKJrPQXF — Dave Kellogg (@Kellblog) November 5, 2020

«Par la présente, je déclare que cette note appartient à moi, Donald Trump. Joe l’Endormi… tu n’as pas le droit de la vendre sur eBay… même si elle vaudrait une fortune.»

Trump's note to Biden:



"I hereby declare this note property of me, Donald Trump. Sleepy Joe ... you are not to sell it on eBay ... even though it will be worth a FURTUNE.

–Donald Trump"



[Written by Dan Scavino, including the typo and weird punctuation.] — Chris Labarthe (@chris_labarthe) November 5, 2020

«Haha! J’ai pris les serviettes, les savons et les peignoirs en rab»

I imagine Trump’s note will be something g on the lines of “Haha! I took the towels, soaps, and complimentary bath robes!” — Metal Dave (@Metaldave85) November 5, 2020

«Cher Joe, Tu es nul, j’ai pris toutes les agrafes et il y a un poisson scotché dans un des ventilateurs. Bonne chance pour le trouver. PS: Je me suis essuyé le c** sur quelque chose ici, tu ne sauras jamais quoi. À plus, loser»

(L'essentiel/joc)