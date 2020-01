Grâce à son chien, elle ne s'est pas rendue à Wuhan

Le 13 janvier dernier, Kim rentre chez elle après sa journée de travail pour y retrouver son golden retriever. Mais en arrivant chez elle, la Taïwanaise découvre que son beau toutou à la toison dorée a complètement détruit son passeport. Aucune page du document officiel, mâchouillé probablement pendant des heures, n'a été épargnée. Elle ne savait pas encore que son chien venait peut-être de sauver sa vie et celle de toute sa famille.

En effet, la Taïwanaise avait prévu pour la mi-janvier un voyage en famille à Wuhan. La sixième plus grande ville de Chine, avec 11 millions d'habitants, n'est pas la plus prisée des touristes mais est très appréciée par les voyageurs avertis. Et le 13 janvier, elle comptait justement réserver tous les billets d'avion en rentrant chez elle. Le gouvernement chinois commençait alors à peine à distiller des informations sur un nouveau virus. Pas de quoi s'inquiéter à l'époque...

Sauf que ledit virus a aujourd'hui pris une dimensions que personne n'aurait pu imaginer. L'épidémie compte aujourd'hui plus de 2000 cas diagnostiqués dans le pays, a fait 56 morts et son point d'origine a été clairement déterminé: Wuhan. Autant dire que Kim et sa famille auraient pris d'énormes risques en se rendant dans la mégalopole! Grâce à son chien qui a détruit son passeport, l'escapade à Wuhan a été annulée et toute la famille est restée bien en sécurité à Taïwan.

(L'essentiel/lom)