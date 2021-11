Le bébé avait une marque un peu trop familière

Hailey Custer, 28 ans, a vécu six années de mariage mouvementées avec Connor, 36 ans. Pendant leur relation, son mari l’aurait trompée avec une trentaine de femmes, faisant même un enfant à deux d’entre elles. Le monde de cette Américaine domiciliée en Arizona s’est écroulé après l’accouchement de Jessica*, sa meilleure amie, écrit le «Sun». De retour de l’hôpital, les deux femmes étaient en train de changer la petite fille quand celle-ci a tourné la tête, dévoilant alors une tache de naissance très rare. La même que possède le mari de Hailey.

La jeune femme a tout de suite compris. «Mon amie se tenait à côté de moi, je l’ai regardée et c’était évident. Elle n’a rien pu dire, elle a juste baissé la tête et regardé le sol», a raconté l’Américaine sur TikTok. Hailey venait non seulement de découvrir que son mari l’avait trompée, mais qu’il l’avait trahie avec sa meilleure amie, qu’elle avait pourtant prise sous son aile. «J’ai été là à chaque étape. Même à l’hôpital, j’ai joué le rôle du papa. J’ai carrément donné le premier bain au bébé», témoigne la jeune femme.

Après le choc initial, la mère de famille a décidé de pardonner à Jessica et de maintenir une relation cordiale avec son désormais ex-mari, pour le bien des enfants. Elle a même accueilli sa meilleure amie, qui n’avait plus de logement, sous son toit. «Quand j’ai découvert cette histoire, je suis sortie et je me suis mise à prier. Je n’arrêtais pas d’entendre une petite voix qui me disait de garder une vision élargie des choses», raconte Hailey, dont la vidéo a été vue plus de 3,5 millions de fois. «J’ai dû trouver le pardon pour moi et pour les enfants. C’est le principal, vous pouvez traverser n’importe quelle épreuve dans la vie, et vous pouvez trouver le pardon, il vous guérit de l’intérieur», conclut-elle.

*Prénom d’emprunt

