Il trempe ses testicules dans la sauce de la cliente

Un Américain de 31 ans a été arrêté vendredi, à Maryville (Tennessee). Il est reproché à Howard Webb d'avoir trempé ses testicules dans un récipient de sauce qu'il s'apprêtait à livrer à une cliente, en janvier dernier. L'acte peu ragoûtant du trentenaire a été filmé par la personne qui l'accompagnait et la vidéo a été publiée sur Facebook. D'après un policier qui a visionné les images, on peut entendre Howard dire: «Voilà ce qui arrive quand on donne un pourboire de 89 cents pour un trajet de près de 30 minutes. Oh, oh, c'est agréable».

La cliente en question avait commandé un repas et la fameuse sauce dans un restaurant mexicain de la région, sur un service de livraison en ligne. Howard et la conductrice du véhicule, qui avaient déjà eu affaire à cette personne, sont allés chercher la nourriture dans l'établissement, puis ont réalisé la vidéo, explique le Knoxville News Sentinel. «Elle montre Webb mettant ses testicules dans un récipient de sauce et on peut entendre la conductrice rire», a décrit l'officier Rod Fernandez, dans un rapport.

Les images ont été partagées quelques centaines de fois sur Facebook, et le service de livraison en ligne a contacté les autorités. Howard Webb ne travaillait pas pour la société en question, et les raisons de sa présence dans la voiture sont peu claires. L'homme a été mis en examen pour «falsification de nourriture, liquide ou médicaments», ce qui est considéré comme un délit pénal dans l'État du Tennessee. Le trentenaire pourrait donc payer très cher sa plaisanterie: il risque de 3 à 15 ans de prison et une amende de 10 000 dollars. La conductrice du véhicule n'a, elle, pas été inquiétée.

Had to spice it up I guess! Secret sauce ????‍♂️.... https://t.co/Pts1FOKbgQ— Let Me Talk My Shit (@DJLastLaff) 28 février 2019

(L'essentiel/joc)