Google Maps énerve des acteurs du tourisme

Les acteurs du tourisme de l'outback, l'immense et désertique arrière-pays australien, sont remontés contre Google Maps à cause de ces imprécisions. Nombre d'entreprises tentant de faire la promotion de leurs petites localités éloignées dans l'État du Queensland désespèrent en consultant le site de cartographie en ligne, qui estime parfois à 11 heures un trajet qui n'est en réalité «que» de six heures. À tel point que le gouvernement de l'État a écrit au géant américain, qui a répondu mercredi en promettant de se pencher sur la question.

«Les gens ne viennent pas parce qu'ils pensent que c'est trop loin, ou alors ils ratent une station-service, ou alors ils sont envoyés sur une route où il n'y a pas de station-service», peste Robyn Mackenzie, du musée d'histoire naturelle d'Eromanga, minuscule localité. «Les gens ont peur de voyager dans l'outback parce qu'ils ne font pas confiance à la cartographie», explique à la chaîne publique ABC la directrice de ce musée. Peter Homan, de l'Association du tourisme dans l'Outback du Queensland explique que les voyageurs sont souvent dissuadés par des inexactitudes «qui peuvent aller jusqu'à six ou sept heures» dans les temps de trajet annoncés par Google Maps.

Des erreurs de cartographie ont également poussé des automobilistes à l'écart des routes principales en les envoyant sur des propriétés privées. Des erreurs d'autant plus fâcheuses dans certaines zones particulièrement inhospitalières, qui connaissent depuis des années des épisodes récurrents de sécheresse. «Vous pouvez conduire pendant une demi-journée avant de voir quelque chose qui va vous faire comprendre que vous n'êtes pas sur la bonne route», explique M. Homan. «Google Maps fait tout son possible pour modéliser et refléter le monde réel avec précision», a indiqué le géant américain.

(L'essentiel/afp)