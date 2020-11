Tout sourire, Alexander pose à côté de sa voiture, une bière à la main. À première vue, on comprend mal ce qui peut rendre ce jeune homme de 27 ans si heureux: son véhicule est complètement détruit. On saisit mieux l’euphorie du Russe en regardant les images de vidéosurveillance, enregistrées ce jeudi matin à Vladivostok (sud-est). Alexander et sa femme Daria, qui venaient de s’acheter une nouvelle voiture, s’apprêtaient à prendre la route, mais il a fallu dégeler le véhicule.

«Mon mari m’a envoyé chercher de l’eau bouillante, pendant que lui restait près de la voiture pour dégager le pare-brise comme il pouvait», raconte la jeune femme à VL.ru. Alexander doit sa propre survie à sa réactivité: en entendant un grincement provenant du toit, le Russe a levé les yeux et vu une dalle de béton d’environ deux tonnes tomber du neuvième étage. Il a juste eu le temps de s’écarter et d’assister au massacre de sa pauvre voiture. «S’il avait été dans la voiture, il serait mort», tremble sa femme.

Alexander s’est fait prendre en photo pour célébrer sa «deuxième naissance», conscient d’avoir frôlé une mort atroce. Une enquête est en cours pour déterminer les causes de l’accident. Le couple compte pour sa part porter plainte contre les responsables du désastre.

