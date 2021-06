Des oiseaux mènent la vie très dure aux voitures...

«Non, ce n’est pas un film d’Alfred Hitchcok!», prévient d'emblée Eric Winter, fidèle lecteur de L'essentiel via notre onglet Mobile Reporter. Grâce à une dizaine de photos pour le moins surprenantes, Eric nous a illustré les dégâts occasionnés régulièrement par des oiseaux, non loin de l'endroit où il vit. «Les oiseaux ont élu résidence au Boulevard Marcel Cahen, dans le quartier de Merl à Luxembourg-Ville», poursuit Eric Winter, visiblement dépité, «et cela occasionne de nombreuses nuisances: nuisances sonores, déjections d’oiseaux sur les trottoirs, (sans oublier) les voitures et les passants».

Contacté par téléphone, cet habitant de l'ouest de la capitale ne sait plus très bien à quel saint se vouer. «J'ai échangé plusieurs courriers avec le service Hygiène et le service Parc de la ville de Luxembourg et après un premier nettoyage, rapidement rendu inutile, on m'a répondu que la commune ne pouvait rien faire, car ce sont des "animaux sauvages"», poursuit celui qui s'est installé à cet endroit depuis février 2021, après un achat conclu lors de l'automne 2020. «La bourgmestre Lydie Polfer en personne m'a écrit, il y a un mois, mais nous n'avons plus de nouvelles depuis. J'ai conscience que ce type de décision est parfois long à prendre, mais ce n'est vraiment pas drôle».

«C'est comme si les oiseaux étaient domestiqués»

«Ces oiseaux sont très nombreux et ils n'ont peur de rien», déplore Eric Winter. «Cela peut paraître comique, mais la voiture de ma voisine, visible sur les photos que je vous ai fournies, est "recolorisée" avec des déjections tous les jours. Pour moi, ça va, car j'ai un garage, mais c'est très corrosif pour les carrosseries, au point que ma compagne se gare désormais à trois rues de l'endroit où nous habitons». Que faire dans ces conditions? «Le voisinage a déjà tout essayé: des ultrasons, de faux corbeaux pour effrayer les oiseaux,... Rien ne fonctionne réellement».

Et la situation s'est visiblement dégradée, ces dernières années, lorsque de nouvelles constructions ont pointé le bout de leur nez dans les quartiers proches du Boulevard Marcel Cahen. «On a l'impression que ces oiseaux ont été déplacés au fil du temps», avance Eric Winter. «Et ici, ils y restent, car ils trouvent de la nourriture régulièrement dans les poubelles ou dans le parc de Merl qui est assez fréquenté.... Ils ont élu domicile tout près de chez nous, car ils ont trouvé un garde-manger. C'est comme s'ils étaient domestiqués. La situation n'est simplement plus tenable pour les riverains, les passants et les visiteurs. Une pétition est en cours».

