L'ourson courage a été effrayé par un drone

Le buzz a été lancé par Ziya Tong, présentatrice de la chaîne Discovery Channel. Elle a partagé une vidéo dans laquelle on peut voir un ourson échouer à plusieurs reprises dans l'escalade d'une montagne enneigée pour rejoindre sa mère. Il finit par y parvenir après moult efforts.

Visionnée des millions de fois, la séquence - qui a peut-être été tournée en Sibérie - a ému bon nombre d'internautes. Mais derrière la leçon de courage, la vidéo soulève la question de la mise en danger des animaux à cause de l'intervention humaine, relève France info. Un chercheur canadien spécialisé dans les grizzlis n'a pas tardé à faire remarquer à la présentatrice que la vidéo a été filmée à l'aide d'un drone, ce qui met potentiellement en danger les animaux sauvages.

Ziya, can you address the potential wildlife welfare issues here from the drone harassment? Glad to see a wildlife tweet go viral, but it seems important to get the right message out. -a concerned #grizzlybear expert— Clayton T. Lamb (@ClaytonTLamb) 5 November 2018

Apparemment, les deux ours étaient effrayés par le bruit du drone et tentaient de s'échapper. À partir de 1'10'', on se rend compte que la caméra se rapproche de l'ourson et de sa mère, alors que le petit est sur le point de réussir son ascension, sans doute pour capturer l'instant précis du sauvetage. Mais ce rapprochement effraie la mère qui donne un coup de patte, ce qui entraîne une nouvelle chute du bébé ours.

Sur Twitter, la biologiste Jacquelyn Gill (Université du Maine) a dénoncé l'auteur de ces images, le qualifiant de «pilote de drone irresponsable»:

Harassing wildlife for a photograph, a selfie, or a video is never okay. Respect animals by giving them space, and don't share posts where animals are clearly in distress or in danger just because someone wanted to go viral.— Dr. Jacquelyn Gill (@JacquelynGill) 4 November 2018

Face à toutes ces contestations, Ziya Tong a revu son tweet en ajoutant un aspect de prévention de la faune.

Thank you for sharing. For those of you who love the baby bear, please keep in mind this is also an example of poor & improper drone use. See below for more information: https://t.co/GGs3tQHlh9— IM????HIM (@ziyatong) 4 November 2018

(L'essentiel/cga)