Un million d'euros remportés pour s'être fait vacciner

Tous les moyens sont bons pour pousser les gens à se faire vacciner aux États-Unis. Après les burgers gratuits et les billets offerts pour des rencontres sportives, l'État de l'Ohio vous offre le million! Abbigail Bugenske, 22 ans, est ainsi devenue la première «millionnaire» de la vaccination.

Avec cette campagne, l’État veut convaincre les gens à se faire vacciner. Baptisée «Vax-a-Million», l'opération fonctionne comme un jeu de télé-crochet ou l'EuroMillions. Les participants s'engagent à se faire vacciner. Une fois l'injection réalisée, l'un d'entre eux est tiré au sort et remporte le pactole...

Wow—First ever $1 million lottery winner for getting a #COVID19 vaccine. Congrats Abbigail Bugenske of Silverton, Ohio!!!



Rest of the world stunned that we even need to award a $1 million lottery to save people from a deadly pandemic: pic.twitter.com/GZ8Wr8t5xr