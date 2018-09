Un béluga «perdu» erre dans la Tamise

Can't believe I'm writing this, no joke - BELUGA in the Thames off Coalhouse Fort @RareBirdAlertUK pic.twitter.com/6VtrJ1PVc6— Dave Andrews (@iPterodroma) 25 septembre 2018

Les badauds n'en croient pas leurs yeux et pourtant, cela n'a rien d'un canular: une baleine béluga a été repérée dans la Tamise, dans le Kent. L'animal a été repéré par Dave Andrews, un écologiste et ornithologue, alors qu'il était en train de s'alimenter près des barges de Gravesend. Selon la Société de conservation des baleines et des dauphins, le béluga est «manifestement très perdu et très possiblement en danger». Les embarcations sont maintenues à l'écart et le public est prié de ne pas s'approcher et d'observer le cétacé «depuis le bord».

L'Autorité du port de Londres, chargée de surveiller le béluga, peine à déterminer comment il s'y prend pour s'alimenter. «Nous avons pas mal de sacs en plastique, ce qui pourrait poser problème. Nous espérons qu'en lui laissant assez d'espace et en continuant de le surveiller, il trouvera son chemin hors de la Tamise, vers un environnement plus approprié», explique Tanya Ferry, à la BBC. Les spécialistes de la conservation espèrent que les courants permettront à l'animal de retourner d'où il vient. «Nous ne voulons surtout pas que des gens essaient de le secourir», ajoute Mme Ferry.

Ce genre d'apparition dans la Tamise est «extrêmement rare», relève la porte-parole des British Divers Marine Life Rescue. Elle ajoute que la baleine nage «très fort» et que les chances qu'elle retrouve la mer sont donc relativement élevées. Un porte-parole de la Société de conservation des baleines et des dauphins relève pour sa part que comme l'habitat naturel des bélugas se trouve dans les eaux arctiques, «celui-là se trouve à des milliers de kilomètres d'où il devrait être».

A beluga whale has been spotted near barges in the River Thames near London, hundreds of miles from its normal Arctic habitat pic.twitter.com/crNPFbgbe8— TRT World Now (@TRTWorldNow) 26 septembre 2018

RT SkyNews "This drone footage has given us a closer look of the rare beluga whale which has been spotted in the River Thames. Experts are warning that the whale could be 'in trouble'. Read more here: https://t.co/37qrVaXj7a pic.twitter.com/yNz3pVmMce"— Martin Hill (@TenerifeTommy) 26 septembre 2018

(L'essentiel/joc)