Son iPhone chute d'un avion, il le retrouve... intact

Le documentaliste Ernesto Galiotto (à gauche ci-dessus) est un homme chanceux. Ce défenseur de l’environnement survolait vendredi dernier une plage de Cabo Frio, ville de bord de mer près de Rio de Janeiro, au Brésil, à bord d’un avion de tourisme, lorsque son iPhone 6s a été emporté par le vent. Il lui a glissé des mains alors qu’il le tenait à l’extérieur du petit aéronef à travers une fenêtre, comme on peut le voir dans une vidéo enregistrée par une caméra située à l’intérieur de la cabine. Par chance, le smartphone, qui a filmé l’intégralité de l’incident, a survécu à cette chute de 300 mètres.

L’homme cherchait à immortaliser une cérémonie de lever de drapeau bleu décerné à la plage pour sa qualité environnementale qui, Covid-19 oblige, a eu lieu en mode restreint pour éviter la foule.

Au moment où il a lâché son mobile, le malheureux a pesté en prononçant un gros mot, tandis que le pilote a réagi en déclarant: «Un de plus… ça arrive.» «J’ai ensuite pensé et dit: "Je vais récupérer ce téléphone portable"», a déclaré au site G1 Ernesto Galiotto, qui survole la région depuis 26 ans.

Et c’est ce qu’il a fait le jour suivant en utilisant la fonction Localiser d’Apple. L’appareil a ainsi pu être retrouvé sur le sable de la plage de Cabo Frio. Il était encore allumé et quasi intact. En effet, seul le film protecteur de l’écran était un peu craquelé. «En 15 secondes, l’appareil a touché le sol. Il était à environ 200 mètres de l’eau et à quelques mètres de là, il y avait un couple sur la plage. Il est tombé à 11h10 vendredi à plat sur l’écran et a filmé pendant une heure et demie. Je pense que le soleil l’a rechargé parce que lorsque nous sommes arrivés pour le récupérer, il avait encore 16% d’autonomie samedi, vers 8h50 du matin», a raconté le documentaliste, soulagé que la chute de son appareil n’ait pas fait de blessés: «À quelques mètres près, j’aurais pu toucher une personne et à cette hauteur, je volais à 300 mètres, ça aurait pu être une tragédie, vous imaginez?».

