Un ministre trébuche sur scène et s'ouvre la tête

Le ministre allemand de l’Économie, Peter Altmaier, a été hospitalisé mardi, après une chute, a indiqué une porte-parole, précisant que le ministre «allait bien étant donné les circonstances». M. Altmaier «a trébuché et est tombé en quittant la scène», après un discours à Dortmund lors d'un sommet sur le numérique, a expliqué la porte-parole. «Il a été pris en charge par des médecins sur place et transporté à l'hôpital pour des examens».

«Il est lucide et a déjà remercié les secouristes et médecins pour la prise en charge», a précisé le ministère. Une bâche avait été déployée pendant l'intervention des secours dans la salle où le ministre avait prononcé son discours et le public avait été prié de quitter les lieux selon les médias allemands. M. Altmaier a ensuite été transporté à l'hôpital dans une ambulance. Selon l'agence allemande DPA, le ministre, âgé de 61 ans, membre du parti conservateur d'Angela Merkel, souffre d'une fracture du nez et d'une plaie ouverte à la tête.

(L'essentiel/afp)