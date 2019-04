À Moscou, des rapaces protègent le Kremlin

Sous les coupoles dorées du Kremlin, Alpha s'élève dans les airs, créant la panique chez les corbeaux agglutinés sur les arbres alentour. Ce rapace, avec une dizaine d'autres, protège de ses serres le centre du pouvoir russe. Dans le parc Taïnitski, à l'intérieur des murailles en briques rouges du Kremlin, les corbeaux sont légion. Mais la seule vue d'Alpha, une autour des palombes femelle de 20 ans, et de son camarade Filia, un imposant hibou grand-duc, les fait déguerpir en quelques minutes.

«Le but n'est pas d'éliminer tous les corbeaux, mais de leurs faire peur et de les leurrer pour qu'ils ne créent pas une base et ne construisent pas de nids ici», explique Alexeï Vlassov, 28 ans, l'un des fauconniers en tenue de camouflage de la «garde ornithologique du Kremlin». Créée en 1984 et comptant une dizaine d'oiseaux de proie, cette unité spéciale vise à préserver le patrimoine de l'une des plus vieilles forteresses médiévales d'Europe, résidence des tsars, des dirigeants soviétiques puis des dirigeants russes, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Entraînement de plusieurs mois

«Les corbeaux peuvent transmettre toute une série de maladies potentiellement dangereuses pour les humains et abîment l'or des coupoles en le griffant et en déféquant dessus. Même pour les hommes, ils peuvent être pénibles et agressifs», résume Alexeï. Les pigeons, corneilles et corbeaux sont parfois un fléau pour la capitale russe, dégradant les fleurs dans les parcs et les dômes des églises couvertes de tuiles ou d'autres décorations architecturales. Pour les gardes du Kremlin, il est plus facile de les faire fuir que de nettoyer après eux.

À l'époque soviétique, les gardes devaient redoubler d'efforts pour chasser les corbeaux des combles des bâtiments du Kremlin et nettoyer leurs nids, quand ils ne décidaient pas de les abattre. Après avoir un temps tenté d'effrayer les corbeaux avec des enregistrements sonores de rapaces, sans succès, la direction de la garde a décidé de se servir d'oiseaux de proie. Ceux-ci résident désormais en permanence sur le territoire du Kremlin, y suivent un régime spécial et un entraînement de plusieurs mois. Plusieurs armées et firmes de sécurité dans le monde entraînent des oiseaux de proie non seulement à chasser les nuisibles, mais aussi à détruire les drones au-dessus de zones leur étant interdites.

(L'essentiel/afp)