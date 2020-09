«Un type vient de passer devant l'avion!»

Imaginez un atterrissage en cours, et un objet non-identifié en face de l'avion qui se révèle finalement être...un homme en «jet pack», cet équipement portable qui permet à son utilisateur de décoller, de se propulser et d'atterrir de façon autonome. Telle est l'expérience vécue par plusieurs pilotes de ligne aux abords de l'aéroport de Los Angeles. «Nous venons de voir un type passer devant nous en "jet pack!"», a lancé l'un d'eux, révèle la presse américaine.

Pilots landing at Los Angeles International Airport report mysterious man with jetpack flying near planes. https://t.co/PDFwP1psYS