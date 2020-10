Van Damme a sauvé Raya, une petite chihuahua

«Elle s'appelle Raya et n'a pas pu être enregistrée à son arrivée à cause d'un faux passeport: la Norvège menaçait de l'euthanasier mardi, si Sofia ne la reprenait pas», a expliqué Yavor Guetchev, de l'association Vier Pfoten («Quatre pattes»). Mais son acheteur norvégien a lancé une pétition en ligne qui a attiré l'attention de la star belge des films d'action. «À l'occasion de mon anniversaire, je supplie l'autorité (NDLR: bulgare): changez de décision (...). On ne peut pas tuer cette petite chihuahua», a lancé Jean-Claude Van Damme, ce week-end, dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux.

Et la Bulgarie, qui invoquait les strictes règles sanitaires de l'Union européenne, interdisant l'entrée sur le territoire d'animaux vivants aux documents de voyage frauduleux, a alors fait une exception, acceptant le retour de Raya. «Les autorités bulgares doivent être félicitées pour s'être montrées flexibles, mais elles doivent exercer un contrôle plus strict sur les élevages clandestins et les réseaux illégaux de commerce d'animaux», a commenté Yavor Guetchev.

Paul McCartney a sauvé une vache,

De nombreux pays d'Europe centrale et orientale, comme la Slovaquie, la Hongrie ou la Bulgarie, se sont fait une spécialité de l'élevage de chiens de race, qui sont ensuite vendus en Europe de l'Ouest, un «business lucratif», selon M. Guetchev. En Norvège, le prix d'achat d'un chihuahua est dix fois plus élevé qu'en Bulgarie, où en parallèle du commerce international légal, les trafics sont nombreux et les dates de sevrage fréquemment trafiquées pour alimenter le marché en chiots plus jeunes.

Les mésaventures de Raya rappellent celles de la vache Penka, devenue célèbre après avoir passé par mégarde la frontière Serbe, en mai dernier. Ayant quitté l'Union européenne, elle risquait l'abattoir, mais s'en est sortie grâce à une campagne de solidarité, à laquelle participait le chanteur britannique Paul McCartney.

