Un œuf bat le record de «likes» de Kylie Jenner

L'appel d'un mystérieux utilisateur d'Instagram a été entendu sur la plateforme de partage d'images. «Établissons un record du monde tous ensemble avec la publication la plus likée sur Instagram», avait écrit le créateur du compte world_record_egg en postant la photo d'un simple œuf brun sur le réseau social, le 4 janvier dernier.

Son but: battre le record du monde détenu jusqu'alors par Kylie Jenner avec la première photo de sa fille Stormi Webster. Publiée le 6 février dernier, l'image de la starlette américaine qui compte plus de 18 millions de «likes» a été largement détrônée par celle de l'œuf qui dépassait ce lundi soir les 31,5 millions de «likes».

Sur le site Buzzfeed, le créateur du compte à l'identité anonyme s'est fait passer pour une poule de la campagne britannique baptisée Henrietta. Il explique que l'image de l'œuf, qu'il appelle Eugene, a décollé car «le pouvoir de l'œuf est fort», selon lui.

L'idée lui est venue après avoir lu un article au sujet du top 20 des publications Instagram les plus likées et en découvrant que Kylie Jenner était en tête avec plus de 18 millions. «J'ai vu ça comme un défi à battre. Il n'y avait rien de personnel», précise-t-il. Quant à Kylie Jenner, elle a réagi à la nouvelle en publiant sur Instagram une vidéo dans laquelle on la voit casser un œuf sur l'asphalte. «Prends ça petit œuf», écrit-elle en légende.

(L'essentiel/man)