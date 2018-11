Donald Trump détourne la série «Game of Thrones»

«Les sanctions viennent»: Donald Trump a détourné vendredi la phrase emblématique de la célèbre série célèbre «Game of Thrones» pour saluer le prochain rétablissement des sanctions contre Téhéran qui avaient été levées dans le cadre de l'accord sur le nucléaire de 2015, dont Washington s'est depuis retiré. Sur son compte Twitter, le président américain a posté (sans autre commentaire) une affiche le montrant en train de marcher, costume bleu nuit et cravate rouge, la tête dirigée sur le côté, avec la mention «Les sanctions viennent», en référence à «Winter is coming», titre du premier épisode de la série blockbuster.

L'affiche précise que ces sanctions arriveront le 5 novembre. Autre référence à la série, les «O» sont barrés de trois bandes verticales. Plus tôt dans la journée, les États-Unis avaient formellement confirmé qu'ils rétabliraient lundi 5 novembre toutes les sanctions levées dans le cadre de l'accord signé entre l'Iran et les grandes puissances pour empêcher la République islamique de se doter de la bombe atomique.

«Game of Thrones», produite par HBO et qui s'achèvera l'année prochaine après la huitième saison, est la série de fiction la plus couronnée dans l'histoire des Emmy Awards, les récompenses de la télévision américaine. Elle a connu un énorme succès dans le monde entier, et inspiré de nombreux fans. La chaîne américaine n'a pas tardé à réagir, également sur Twitter. «Comment dit-on détournement d'une marque déposée en Dothraki?», interroge HBO. Une réponse subtile, faisant référence à la langue imaginaire parlée par la reine Daenerys Targaryen et les siens. Ce tweet présidentiel n'a pas été du goût de vedettes de la série. «Beurk», a simplement répondu Sophie Turner (Sansa Stark dans «Game of Thrones»).

How do you say trademark misuse in Dothraki? — HBO (@HBO) 2 novembre 2018

(L'essentiel/afp)