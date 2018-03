Les Panaméens s'amusent de leurs images Panini

Quand on est joueur professionnel, il y a plusieurs «premières» dans une carrière. Premier contrat pro, première fois appelé avec la première équipe, première entrée en jeu, première titularisation, premier but, première sélection, premier but international, première qualification pour une Coupe du monde (c'est le cas du Panama), première fois où on peut jouer avec son propre personnage dans le jeu FIFA... Et aussi première fois où on peut se collectionneur soi-même dans un album Panini!

C'est ce moment magique que les Panaméens ont vécu ce week-end, en débarquant à Lucerne, en Suisse, pour y préparer le match amical contre la Nati. Jamais leur pays n'avait été à l'honneur dans le mythique livre italien. Mieux encore, les célèbres vignettes ne sont pas encore disponibles en Amérique du Sud. Les premières «images» et premiers «brillants» sont censés y être disponibles au début du mois d'avril.

Le livre en lui-même coûtera 1,50 dollar américain (une des deux devises locales avec le Balboa). Le paquet de vignettes, lui, sera écoulé au prix de 0,65$. «La sélection du Panama dans l'album Panini du sport roi est désormais une réalité», s'est félicité récemment TVN Noticias, un média télévisé du pays. Les «Canaleros», dont une poignée d'éléments jouent encore au pays, auront au moins une raison d'être fiers en rentrant au bercail.

(L'essentiel/rca)