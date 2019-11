Un ours a plongé dans la piscine d'un hôtel de luxe

Les images d'une caméra de surveillance d'un hôtel de luxe bulgare, datant du 14 octobre dernier, sont à peine croyables. Publiées sur les réseaux sociaux ces derniers jours, elles montrent un ours investir la piscine d'un complexe hôtelier. Mais pour ce bain de minuit improvisé, le plantigrade a failli y laisser la vie. Alertées par les tenanciers de l'hôtel, les autorités de la ville de Sopot (centre du pays) se sont aussitôt mises à la recherche de l'animal dans le but de l'abattre.

Mais la population, qui s'est prise d'affection pour la bête téméraire, a décidé de faire bloc contre cette décision. Baptisé Swimmy, l'ours brun aura donc droit à une deuxième chance: une organisation de protection des animaux travaillerait d'arrache-pied pour le retrouver et le placer en lieu sûr. On suppose qu'il se serait aventuré dans une zone habitée, car il manquait d'eau et de nourriture.

Cette histoire rappelle celle de la jeune ourse polaire retrouvée à plus de 1 500 kilomètres de son habitat naturel en juin dernier, dans un village située dans l'extrême nord de la Russie. Les images montrant l'animal affamé et perdu, fouillant dans les ordures pour y trouver de la nourriture, avaient fait le tour du monde. Fort heureusement, Martha, soignée dans un zoo, a repris du poil de la bête. Elle devrait retourner à l'état sauvage prochainement.

(L'essentiel/szu)