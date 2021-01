Elle retrouve son ballon à 200 km de chez elle

Aoife Ni Niocaill pensait ne plus jamais revoir son précieux ballon. Le 10 janvier, alors que cette jeune fille de 10 ans jouait avec son père sur une plage de Waterford, au sud-est de l’Irlande, l’objet a malencontreusement atterri dans la mer - donc amerri, en quelque sorte - avant d’être emporté au large. Les deux personnes, impuissantes, n’avaient rien d’autre à faire que de le regarder dériver. L’histoire aurait pu s’achever ici, mais une bonne étoile veillait visiblement sur le père et sa fille.

Une semaine plus tard, le ballon s’est échoué (a atterri) à Llanrhystud, sur la côte galloise, soit à plus de 200 km de distance. Il a été retrouvé par une résidente locale, Aline Denton. Selon la BBC, elle effectuait sa sortie quotidienne autorisée pendant le confinement et, en tant que bénévole, nettoyait la plage en ramassant les déchets. C’est à ce moment-là qu’elle a découvert le fameux ballon, sur lequel le nom d’Aoife Ni Niocaill était inscrit.

Plutôt que de le laisser de côté, Aline Denton a lancé un appel via Facebook: «Si quelqu’un connaît Aoife Ni Niocaill, son ballon s’est échoué sur la plage de Llanrhystud - à l’ouest du pays de Galles. Je me demande combien de temps il lui a fallu pour arriver ici depuis l’Irlande». Le message, massivement relayé, est remonté jusqu’au père d’Aoife en à peine quelques heures. «Je lui ai montré la photo que vous avez publiée. Elle pense qu’elle est célèbre désormais!», a-t-il répondu.

«Cela m’a vraiment surprise de voir comment l’histoire a pris de l’ampleur, a commenté Aline Denton, auprès de la BBC. C’est partout dans les médias en Irlande, apparemment. Cela a résonné avec tant de gens. C’était vraiment excitant et agréable d’entrer en contact avec le père d’Aoife, surtout parce qu’Aoife était si folle de joie de voir que le ballon avait atteint le pays de Galles. Certains des messages sur Facebook étaient amusants, les gens disant que le ballon avait voyagé plus loin qu’ils ne l’avaient fait pendant longtemps, et d’autres mentionnant Tom Hanks et le film "Castaway"».

(L'essentiel)