Il partait pour chasser le cerf, il tue quatre ânes

Un chasseur suisse s'était rendu en 2017 à Arith, en Savoie (France), pour y participer à une chasse au cerf. Il avait croisé un troupeau d'ânes, et en avait abattu quatre, à faible distance, en rechargeant sa carabine à chaque fois. Le tribunal de Chambéry l'avait condamné à une contravention de 750 euros d'amende l'an dernier, - et à indemniser la propriétaire des ânes - pour sanctionner le fait qu'il ait mal identifié sa cible avant de tirer.

L'avocat général, au contraire, avait estimé le 30 mai, devant la cour d'appel, que le chasseur n'avait pu faire une telle confusion à quatre reprises, et avait requis un an de prison avec sursis et 10 000 euros d'amende pour cruauté envers les animaux. Il a été suivi par la cour d'appel sur cette qualification. Le chasseur ne pourra plus chasser pendant cinq ans et il a été condamné à verser 950 euros en dommages et intérêts et frais de justice à toutes les associations parties civiles.

«C'est une décision fantastique» qui incitera à réfléchir «ceux qui ne veulent pas rentrer bredouilles de la chasse et "font des cartons" sur des animaux domestiques», a conclu l'avocat.

(L'essentiel/afp)