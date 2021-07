Il se fait opérer 18 fois pour ressembler à Jimin, de BTS

Sa vidéo, postée le 26 juin 2021 sur YouTube, est en train de faire le tour de la planète. Il faut dire qu’Oli London y raconte sa transition. «Je me sens bien pour la première fois de ma vie. Je me sens beau. Je me regarde dans le miroir et j’aime mon apparence. Je me sens heureux», commence-t-il, avant de déclarer qu’il est non-binaire et qu’il s’identifie comme coréen.

Cet influenceur vivant en Grande-Bretagne, fan absolu de Jimin, membre du groupe de K-pop BTS, au point d’avoir épousé une réplique de lui en carton, a subi 18 opérations de chirurgie esthétique pour ressembler à son idole. «C’est ma culture, mon pays, c’est exactement ce à quoi je ressemble maintenant. Je m’identifie aussi à Jimin», a-t-il expliqué, ajoutant qu’il avait eu des problèmes d’identité ces huit dernières années et qu’il se sentait «piégé dans son corps».

Anticipant les remarques négatives, et notamment celles qui l’accuseront d’avoir fait tout ça pour le buzz, Oli a indiqué que personne ne souffrirait autant physiquement juste pour attirer l’attention.

(L'essentiel/jfa)