Une fillette rate un dessin et signe un mot d'excuses

Emely, 17 ans, a une petite soeur de 10 ans qui rêve de devenir artiste. Histoire de permettre à sa cadette de faire ses armes, la jeune Américaine lui a proposé de customiser une de ses paires de chaussures. Marely y a mis tout son coeur, mais le résultat n'était pas à la hauteur de ses espérances. Navrée, elle a rendu à sa sœur ses baskets sans avoir terminé le travail et lui a laissé un petit mot d'excuse: «Chère Emy, je suis désolée si tu ne les aimes pas. J'ai fait de mon mieux mais maman a dit qu'elle ne les aimait pas et ça m'a brisé le cœur. Je n'ai pas besoin que tu me le brises encore plus. Maintenant que je les regarde, je suis d'accord avec elle, tu n'aurais pas du me laisser faire ça. Je suis vraiment désolée.»

En découvrant l’œuvre de sa petite sœur et le petit mot qui l'accompagnait, Emely n'a pu retenir ses larmes. L'adolescente a choisi de partager cette anecdote sur Twitter, poussant par la même occasion un coup de gueule contre sa mère: «Je les aime tellement, et c'est vraiment nul de voir à quel point les parents nous affectent quand ils ne nous soutiennent pas», a-t-elle écrit. Le tweet d'Emely a touché près de 300 000 internautes, qui ont bombardé l'adolescente de messages d'encouragements pour sa petite sœur. La youtubeuse et designer Connor Franta a annoncé à Emely qu'elle souhaitait acheter une œuvre de Marely, et une internaute s'est amusée à recréer le travail de la petite fille.

En découvrant les commentaires élogieux, Emely s'est précipitée vers sa petite sœur pour lui montrer à quel point les gens aimaient son travail. «Elle n'arrivait pas à croire que des gens voulaient qu'elle peigne leurs chaussures», conclut l'Américaine. «Marely voulait vous remercier! Je veux aussi vous dire merci d'avoir fait en sorte que ma petite sœur se sente si spéciale», a tweeté l'adolescente mardi.

hey emely! would love to support marely and buy a pair of her art if possible. she's so talented!! — connor franta (@connorfranta) 17 février 2018

Dear Marely, I hope I got the technique right. These are some DOPE shoes! Keep up the good work! Hannah pic.twitter.com/DKBge5pFPE— han (@hannahb_helms) 17 février 2018

Marely wanted to give all of you a quick thanks! I also want to say thank you for making my little sister feel so special. Bless the twitter fam pic.twitter.com/BPojiVqEOP— emely (@em333ly) 20 février 2018

(L'essentiel/joc)