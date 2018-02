Une chienne retrouvée après un périple de 6 mois

Il était 2h30 du matin, vendredi dernier, lorsque deux secouristes zurichois ont aperçu quelque chose de suspect au bord de l'autoroute A1, entre Winterthour et Zurich. Ils ont donc décidé de s'arrêter et d'aller contrôler. À leur grande surprise, ils sont tombés sur un berger allemand, recroquevillé au sol, en état d'hypothermie et grièvement blessé. Les hommes n'ont pas hésité une seconde et ont sécurisé l'endroit avant d'alerter la police cantonale et de tenter de gagner la confiance de l'animal, écrit mardi le service Schutz & Rettung dans un communiqué.

Or, voyant que l'état du chien se détériorait, les secouristes ont décidé de le placer dans l'ambulance et de l'inspecter. «À ce moment-là, personne ne savait ce qui s'était passé.» Après une première prise en charge médicale, les hommes ont finalement amené le toutou à l'hôpital pour animaux de Zurich, craignant que l'ambulance spécialement dédiée aux animaux ne mette trop de temps pour arriver. Une fois arrivé à l'hôpital, le berger allemand a dû être opéré d'urgence en raison de diverses fractures et hémorragies internes.

Des recherches effectuées ont permis de découvrir qu'il s'agit de Rapunzel, une chienne âgée de 8 ans. L'animal s'était enfui en août 2017 depuis son domicile situé près de Francfort (Allemagne), soit à près de 400 kilomètres de Zurich. Personne ne sait tout ce que Rapunzel a vécu au cours de son long périple. «Les chances sont bonnes pour qu'elle survive et qu'elle puisse bientôt être récupérée par ses propriétaires», se réjouit Schutz & Rettung.

(L'essentiel)