À 23 ans, on lui propose une place en maison de soins

C’est ce qu’on appelle un sacré coup de vieux. En relevant son courrier la semaine dernière, une Française de 23 ans a constaté la présence de deux enveloppes identiques: une à son nom, et une au nom de sa mère. La jeune femme a été pour le moins interloquée en réalisant qu’il s’agissait de brochures vantant les mérites d’un EMS médicalisé de la région lilloise (nord). «Emménager au sein d’une maison de retraite est un projet qui se prépare. Nous aurions plaisir à vous accueillir sur rendez-vous pour l’envisager ensemble», était-il écrit dans une lettre accompagnant la brochure.

«Je ne sais pas sur quels fichiers ils se sont basés pour envoyer leurs courriers mais ils sont à côté de la plaque. Heureusement que j’ai ouvert la lettre avant ma mère, j’ai pu la prévenir pour lui éviter le choc», ironise la jeune femme. Selon 20minutes.fr, l’autrice de cette bourde est une association d’aide aux personnes vulnérables de tous âges. Ce groupe gère plusieurs maisons de retraite médicalisées et fait régulièrement de la publicité pour «recruter» de nouveaux résidents.

Cette fois-ci, l’envoi des prospectus semble avoir raté sa cible, à savoir les «personnes de plus de 60 ans en perte d’autonomie». On n’en saura pas plus quant aux circonstances de ce cafouillage, la directrice de l’établissement figurant dans la brochure n’ayant pas donné suite aux sollicitations de nos confrères.

(L'essentiel/joc)