Le futur curé s'exhibe nu sur un site gay

Tremblement de terre au diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg, en Suisse. Le curé fraîchement nommé à la tête de la cathédrale Saint-Nicolas n’entrera finalement pas en fonction. L’homme avait été choisi pour remplacer un certain abbé Frochaux, démissionné pour abus sexuel sur mineur le mois dernier. L’Illustré révélait mercredi que l’élu menait en fait une double vie en cherchant des conquêtes sans lendemain sur un site de rencontres homosexuel. Le tout avec des photos de lui nu et à visage découvert, jusqu’à très récemment.

Originaire de France, le chanoine était connu pour ses positions dures sur l’homosexualité. «Ma présence sur ce site et les rencontres qui en ont découlé ne sont pas compatibles avec mon engagement, a répondu celui qui n’officiera finalement pas à Fribourg. Je me suis perdu. J’ai voulu arrêter, vraiment. Je n’en ai pas eu la force». Interrogé, l’évêque Charles Morerod s’est dit «étonné» par ces révélations. Il invite l’abbé concerné à se faire accompagner psychologiquement mais n’entend pas engager des détectives pour traquer les prêtres homosexuels. «La tolérance zéro porte sur ce qui est pénal», a-t-il rappelé.

(L'essentiel/frb)