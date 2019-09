Un géant du porno veut la salle du Miami Heat

La salle du Miami Heat portera-t-elle bientôt le nom d'un géant du porno américain? Cela n'a rien d'utopique. La compagnie aérienne America Airlines ayant annoncé qu'elle ne prolongerait pas le contrat qui le lie à la franchise de NBA, le site pornographique BangBros a formulé une offre d'achat officielle à hauteur de 10 millions de dollars.

Dans un communiqué publié sur son compte Twitter (voir en bas d'article), la firme pour adultes précise: «Miami est réputée pour beaucoup de choses - Miami Beach, les belles filles et les clubs de sport comme l'équipe professionnelle de NBA du Miami Heat. Miami est aussi célèbre pour BangBros. Il fait ainsi sens pour nous de rapprocher des programmes gagnants comme le Miami Heat et BangBros dans cette opportunité de sponsoring. Pour montrer à quel point BangBros est sérieux, la firme a déjà fait une offre de 10 millions de dollars et a suggéré le nom de «BangBros Center» («The BBC») comme nouveau nom de la salle du Miami Heat lors des dix prochaines saisons.» Le groupe porno a même déjà réalisé un montage de ce à quoi pourrait ressembler l'actuelle «AAA», avec son logo sur le toit.

Cette offre a forcément suscité de nombreuses réactions. Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes doutent de voir la salle de basket prendre le nom d'une entreprise pornographique. «Imaginez-vous des parents acheter des packages familiaux pour passer une soirée au BBC?», écrit l'un d'eux.

D'autres doutent que les chaînes de télévision aient envie d'annoncer «la couverture d'un match en direct du BangBros Center». Toujours est-il que cette offre d'achat a été confirmée par diverses sources officielles. Oui, il pourrait bien faire très chaud prochainement dans la salle du Heat...

We've officially Submitted our $10,000,000 bid for the naming rights to the Miami Heat Arena. We wish to thank American Airlines for their past support of the @MiamiHEAT We intend to change the name to the BangBros Center aka 'The BBC' #BangBrosCarespic.twitter.com/YbhNattIm7– BANGBROSOFFICIAL (@BangBrosDotCom1) September 12, 2019

(L'essentiel)