Le camping-​​car défonce la barrière de péage

Des vacances qui commencent mal. En route pour l’Italie, une famille venue de Suisse a connu une petite mésaventure lorsqu’elle a franchi un péage avec son camping-car. En effet, la barrière s’est accrochée au véhicule qui l’a emporté avec lui au moment de redémarrer.

C’est une Américaine vivant en Autriche qui a immortalisé la scène et l’a postée sur TikTok. La vidéo est rapidement devenue virale. On y voit le camping-car, immatriculé dans le canton de Berne, se tenant à la station de péage d’une autoroute en Italie. Alors que le conducteur du véhicule attend d’être autorisé à rouler, Nicole Bergmann et son compagnon de voyage constatent que la barrière arrière du péage se bloque sur le camping-car en raison des quatre vélos qui y sont accrochés.

Le conducteur s’en va sans rien remarquer

On entend l’Américaine et son ami rire de la situation jusqu’au moment où la famille suisse repart et embarque la barrière du péage restée bloquée sur le véhicule.

Surprise, celle qui filme avec son portable crie à plusieurs reprises en anglais: «Oh noooon!» Pendant ce temps, le conducteur suisse, qui traîne derrière lui la barrière et la caisse entière du péage arrachée du sol, s’en va sans rien remarquer.

(L'essentiel/20 minutes)