Après 13 ans de fugue, elle rentre mourir à la maison

Abigail Smith avait depuis longtemps perdu tout espoir de retrouver sa chatte bien-aimée. Et p0ur cause: Willow n'avait plus donné signe de vie depuis 2005. Malgré les recherches de la famille, le félin était resté introuvable durant treize ans. Jusqu'à mercredi dernier, jour où la Britannique a reconnu son ancien compagnon sur une image circulant sur Facebook. Quelqu'un y signalait qu'un chat avait été repêché après être tombé dans un étang non loin de chez elle.

La minette a immédiatement repris ses habitudes

«Dès que je l'ai vue, j'ai su que c'était elle. Elle n'avait pas changé. Sa tête et ses pattes avaient toujours l'air trop petites pour son corps». Les vétérinaires ayant pu confirmer qu'il s'agissait bien de Willow, Abigail Smith est rentrée à la maison avec son chat. «Je n'arrivais pas à y croire. Sa disparition m'avait brisé le cœur», raconte-t-elle dans le «Daily Mail».

Le félin a immédiatement repris ses habitudes. «C'était comme si elle n'était jamais partie. Mes enfants l'ont tout de suite adorée.» L'animal, légèrement amaigri, s'est vu offrir une attention digne sans doute de ses rêves les plus doux: couvertures moelleuses, nourriture et caresses à volonté.

Elle s'est éteinte à 17 ans

Mais ce bonheur a été de courte durée. Trois jours plus tard, Willow a été prise d'une crise durant la nuit. Elle s'est éteinte à l'âge vénérable de 17 ans. «Je crois qu'elle était heureuse et a senti qu'elle était rentrée chez elle», assure sa propriétaire. «Je suis si reconnaissante d'avoir pu lui dire au revoir. Et de savoir qu'elle s'est sentie aimée durant les derniers jours de sa vie».

(L'essentiel)