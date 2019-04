Des câbles électriques sauvent un avion

Trois occupants d'un Cessna 172, un petit avion de tourisme, ont eu la vie sauve grâce à des câbles électriques. En raison d'un brouillard très dense à New York City samedi soir, le pilote n'arrivait pas à trouver la piste d'atterrissage, raconte le New York Times. L'appareil avait déjà tenté à six reprises de se poser lorsqu'il s'est trouvé en panne de carburant au-dessus de Long Island. Il a commencé à perdre de l'altitude et se dirigeait vers une zone résidentielle à Valley Stream (NY).

En s'écrasant, le Cessna a heurté le toit d'une église avant de se prendre dans les câbles électriques. Coup de chance pour les occupants de l'avion, c'est ce qui les a sauvés. Leur appareil s'est en effet retrouvé suspendu dans les airs, sans même toucher le sol. Le pilote et ses deux passagers sont sortis indemnes et ont attendu l'arrivée des secours assis sur le trottoir. Quant à l'avion, il est intact, selon la police du comté de Nassau.

Look at the flight path before this small plane crashed on Long Island. It circled Republic, then went to JFK & missed the runway, before crashing. Tourists, who had been in Niagara Falls, were flying the plane. https://t.co/BgVOnPa6FI@WKBW pic.twitter.com/kRsmY8HkWF— Ed Drantch (@EdDrantch) April 15, 2019

The pilot of a Cessna 172 that crashed after running out of fuel in a New York suburb Sunday night, had a lucky escape as the aircraft became suspended by power cables a foot from the ground. https://t.co/g6WuRqZpZc pic.twitter.com/IqbDXUV835— Breaking Aviation News (@breakingavnews) April 15, 2019

Three men miraculously survived a small plane crash in New York after the Cessna aircraft became tangled in power lines.. https://t.co/iZzTX0TRVQ pic.twitter.com/TcsalGvmyy— US Breaking News (@breakingnewsma) April 16, 2019

(L'essentiel/psk)