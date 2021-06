Ce bébé n'est pas vraiment comme les autres

Des images surprenantes. Jaxon-James Ayers, né prématuré de huit semaines, a plus de cheveux que n’importe quel autre bébé, rapporte The Mirror. Comment l'expliquer? Le nouveau-né, âgé de trois mois, est en fait atteint par une maladie rare, l'hyperinsulinisme. On lui a prescrit un médicament, le Diazoxide, pour le soigner.

Problème: s'il permet de maintenir un taux régulier de sucre, le traitement a aussi des effets secondaires, comme la croissance des cheveux.

(L'essentiel)