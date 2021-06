«Un perroquet insulte, l'autre rit et ça continue»

Le perroquet est un animal extraordinaire. Capable de mimer les paroles des hommes, il peut également devenir particulièrement insolant. Un zoo situé dans l'est de l'Angleterre, à Friskney, en a fait l'expérience en devant sévir contre ses animaux un peu trop bavards à mauvais escient.

Cinq perroquets gris d'Afrique ont été placés en quarantaine suite à leur comportement déplacé. Les oiseaux avaient en effet pris l'habitude d'insulter les visiteurs du zoo afin d'émailler leur journée: «Ils jurent pour susciter une réaction ou une réponse des personnes. Si les gens sont choqués, ça les encourage à continuer et à multiplier les jurons».

«Si je me retrouver avec 250 oiseaux vulgaires...»

«Parmi les cinq, un perroquet commence à insulter, un autre rigole et ça continue», raconte Steve Nichols, directeur exécutif du Lincolnshire Wildlife Park. Au début, l'effronterie des perroquets a beaucoup amusé. «Beaucoup de visiteurs trouvent cela drôle, mais avec la présence d'enfants le week-end nous a obligés à les placer en isolement avec d'autres colonies d'oiseaux». À l'abri des oreilles chastes...

