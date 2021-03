«Impressionnant, le chien m’a bloqué le passage»

La ville d’Ottawa tient sa version de Lassie. Haley Moore était en train de promener sa chienne d’un an et demi, mardi dans un quartier résidentiel, quand elle a soudainement été victime d’un malaise. «Tout ce dont je me souviens, c’est de m’être réveillée dans une ambulance, désorientée. Je me demandais ce qui se passait», raconte la jeune femme à CTV. C’est en visionnant les images enregistrées par la caméra de surveillance d’un voisin que Haley a réalisé que Clover, un berger de la Maremme, avait été héroïque.

Après s’être inquiété de la santé de sa propriétaire, l’animal a laissé passer une première voiture puis s’est positionné devant un deuxième véhicule qui arrivait, le forçant à s’arrêter. «C’était vraiment impressionnant, le chien m’a littéralement bloqué le passage», témoigne Dryden Oatway, 21 ans. Le jeune homme est sorti de son pick-up pour venir en aide à Haley, sous le regard attentif de Clover.

«Elle avait les yeux sur Haley»

«Elle reculait constamment dans la rue, elle avait les yeux sur Haley, elle ne détournait pas le regard. Elle a gardé ses distances avec moi mais s’est assurée que sa maîtresse allait bien et c’était incroyable», raconte Dryden. Une deuxième voisine est ensuite arrivée en renfort, et le père de Haley a été alerté. «Les voisins ont frappé à ma porte, ils étaient survoltés et notre chienne Clover aboyait comme pas possible», se souvient Randall Moore.

Le temps que la famille de la jeune femme arrive sur place, l’ambulance était déjà là. Les causes du malaise de la Canadienne ne sont pas très claires, mais elle se sent rassurée par la présence de Clover. «Si cela devait arriver à nouveau, je me sens dix fois plus en sécurité et je sais qu’elle sera là pour moi», confie Haley.

(L'essentiel/joc)