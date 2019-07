Le déluge, une inondation et une chute inévitable

Si sur le Tour de France, les organisateurs ont pris leurs précautions pour la sécurité des athlètes en arrêtant prématurément la 19e étape et en raccourcissant la 20e dans les Alpes, à cause des conditions météorologiques délicates, tel n'a pas été le cas en Espagne.

Lors du contre-la-montre par équipe du Tour de Penedès, une compétition juniors disputée en Catalogne, les commissaires ont tenu à poursuivre la compétition malgré les trombes d'eau qui s'abattaient sur la route. Sur les images impressionnantes, on y voit trois coureurs partir à la faute sur une route totalement inondée. Et si on lançait prochainement une compétition d'aquabike en milieu naturel?

Estos dos vídeos me han llegado de la primera Vuelta al Penedes, categoría juniors.Me parece lamentable la situación en la que han corrido estos futuros profesionales.Creo que tanto el arbitro principal como la organización se tendrían que haber puesto de pic.twitter.com/z0BB4mjD2O– Nieves Moya (@NievesMoya) July 28, 2019

(L'essentiel/jta)